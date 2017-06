publié le 22/06/2017 à 15:19

À date exceptionnelle, événement exceptionnel. Ce 21 juin Fun Radio avait convié de nombreux grands DJ's à se rassembler sur la plage Borély à Marseille. Une scène en plein air, un événement entrée libre, tout était réuni pour passer une soirée mémorable. Les deux maîtres de cérémonies Adrien Toma et JB, ont assuré le show du début à la fin dans une ambiance démente.

.

Adrien Toma a ouvert le show avec un set de folie. Maëva Carter a enchaîné avec un mix tout aussi grandiose, puis Martin Solveig est monté sur la scène et a continué dans le même esprit. Le DJ français a enflammé la scène en jouant ses plus grands titres et notamment son dernier : All Stars, un beau cadeau pour les Marseillais présents ce soir-là.



Puis dans l'ordre se sont enchaînés : Hugel, le jeune Henri PFR, le duo Watermat, Bakermat et leur saxophone et enfin Galantis qui ont clôturé le show en beauté. Tous ont livré un set exceptionnel. Ils ont fait trembler Marseille et vous qui avez suivi le Party Fun Live sur Fun Radio. Un événement exceptionnel pour bien commencer l'été.