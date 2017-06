publié le 16/06/2017 à 11:10

Pour son nouveau titre All Stars, Martin Solveig a collaboré avec Alma, une jeune chanteuse finlandaise excentrique. Fun Radio vous diffuse ce 16 juin en exclusivité, ce morceau très réussi qui s'annonce être, sans aucun doute, un titre de l'été. Christina a eu la chance de voir le clip, et a révélé qu'il était aussi démesuré qu'elle l'imaginait.



Pour ce qui est de son actualité, Martin solveig sera ce 16 juin à l'Electric Daisy Carnival, la version américaine de Tomorrowland. Le 21 juin, le DJ français sera à à Marseille avec Fun Radio pour la fête de la musique, aux côtés de Galentis et Bakermat entre autres. Martin Solveig sera également à l'EMF à Port Barcarés, l'année dernière il avait fait un set très original composé de titres français uniquement. Il prépare quelque chose de nouveau pour cette édition 2017.