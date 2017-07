publié le 19/07/2017 à 16:50

C'était le plus gros rendez-vous de cet été ! L'Electrobeach Music Festival, le plus gros festival électro de France qui se déroulait du 13 au 15 juillet à Port Barcarès, a mis le feu ! Le line-up était exceptionnel avec des artistes qui ont conquis le public. Les plus grands DJ's mondiaux se sont succédés aux platines pour faire vibrer le public. Le festival n'était pas de tout repos avec pas loin d'une centaine d'artistes internationaux.



L'équipe Fun Radio était sur place pour vous faire vivre les meilleurs moments du festival ! Des interviews, des lives vidéos et des surprises étaient au rendez-vous ! Beaucoup d'artistes sont venus dans les loges de l'équipe de Fun Radio pour des interviews exceptionnelles que vous pouvez retrouver ici ! Le plus grand festival de musique électronique en France était une véritable réussite !