publié le 17/07/2017 à 09:33

Après un premier jour incroyable à l'Electrobeach Music Fesival où se sont succédés sur la mainstage Maeva Carter, Tony Romera, Tiësto ou encore DJ Snake, la famille Fun Radio est revenue en très grande forme. Une programmation tout aussi prometteuse et presque 100% française, fête nationale oblige.



Ce 14 juillet, le seul DJ non français a avoir mixé et surtout clôturer cette journée exceptionnelle est Armin Van Buuren. L'EMF c'est une date exceptionnelle pour lui : "C'est le seul concert que je fais en France cette année." Il a un lien particulier avec la France : "J'y vais depuis que je suis tout petit. J'ai un feeling avec les français." Dernièrement il lui est arrivé quelque chose d'assez particulier : "J'ai été approché par le compositeur du générique de la série Game Of Thrones, qui m'a demandé de faire un remix transe de la musique originale." Il a avoué être stressé par la demande mais il s'est lancé et a eu de très bons retours. Enfin Adrien a parlé du déménagement imminent de Fun Radio, il a demandé à Armin Van Buuren s'il pouvait tous les accueillir dans son nouveau studio à Amsterdam, ce à quoi il a répondu "Bien sûr !"

Mosimann est un habitué des lieux : "C'est devenu une tradition de venir là chaque année." Sauf que cette année il a eu l'honneur de jouer sur la mainstage. C'est un festival qu'il apprécie par dessus tout : "Ce public est incroyable, un des meilleurs de France." Mosimann a parlé de son nouveau titre I Never Let You Go avec lequel il a conclu son set : "C'est la première fois que j''entends des gens chanter mon titre, j'ai pas l'habitude de ça." Concernant la suite, il a annoncé qu'il venait de terminer un nouveau morceau et pour le titre il a eu une idée originale : "Je ferais bien écouter un extrait sur internet et demander aux internautes de choisir le titre." Affaire à suivre.



Tchami, membre du collectif Pardon My French, a aussi eu le privilège de mixer sur la mainstage le soir du 14 juillet. Il a adoré l'ambiance de l'EMF : "De jouer en France et d'avoir ce niveau d'amour c'est extraordinaire. Ce que j'ai vécu sur scène c'était super." Puis il est revenu sur sa tournée The Prophecy Tour : "C'était une très belle expérience humaine, 33 dates sur 1 mois et demi c'était très intense." Puis il a parlé de son dernier titre en date World To Me sur lequel il a collaboré avec Luke James.