publié le 15/07/2017 à 18:45

A peine arrivé dans le studio de Fun Radio après son set sur la mainstage de l'EMF, David Guetta a livré ses impressions : "Je me suis éclaté, c'était extraordinaire, j'ai adoré." Ce qui l'a plus ému ce soir ce sont les personnes reprenant en chœur les paroles d'une musique qui date d'il y a 12 ans : Love Don't Let Me Go. "Encore aujourd'hui les gens chantent toutes les paroles par cœur."



Profitant d'une ambiance de folie, David Guetta a joué son dernier titre 2U pour la première fois en France. Il était étonné que tout le monde connaisse déjà les paroles. C'est ça qui le motive pour continuer à créer : "C'est tout ce qui me donne envie d'aller en studio. Ces moments-là, c'est ce qui me pousse à faire de la musique." Il a terminé son set avec Without You : "C'était une manière de remercier les gens."

Comme Martin Solveig, il est revenu sur sa soirée du 13 juillet au Pacha à Ibiza avec Bob Sinclar. C'est une date importante pour lui : "C'était le tout premier plateau quand je débutais mes soirées à Ibiza." Quand Adrien lui a demandé pourquoi ne pas l'organiser en France, David Guetta a répondu "Organisez-le !." Le rendez-vous est pris dans un an.



Il a annoncé en exclusivité sur Fun Radio le titre de son prochain morceau à venir avec Dimitri Vegas et Like Mike : Complicated. Il le jouera pour la première fois à Tomorrowland. Rendez-vous le dimanche 23 juillet pour le découvrir.