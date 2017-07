publié le 26/07/2017 à 15:44

La star d'Instagram fait encore parler d'elle en dévoilant une nouvelle photo sur Instagram. On peut admirer la belle Kendall Jenner, allongée sur une table en pierre, sous une pergola avec un lustre juste au-dessus d'elle. Elle indique dans sa description "I don't smoke", or elle tient dans sa main droite une cigarette près de son visage. Provocation ? Blague ? La mise en scène de la photo est réussie. Une chose est sûre : la jeune femme sait se mettre en valeur ! La photo comptabilise à ce jour plus de trois millions de likes et plus de cinquante-deux mille commentaires en une journée !



Kendall est une des personnalités les plus connues sur Instagram avec plus de quatre-vingt-deux millions d'abonnés. A seulement 21 ans, le mannequin américain a déjà fait de nombreuses couvertures de magazines et a participe à de multiples événements, comme la Fashion Week.

i don't smoke Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 24 Juil. 2017 à 12h28 PDT