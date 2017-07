EN IMAGE : Emily Ratjkowski dévoile une photo topless très sexy

publié le 25/07/2017 à 07:40

Emily Ratjkowski change-t-elle de style ? C'est ce qu'elle laisse supposer en postant une photo dans laquelle la star se dévoile topless avec une perruque rose. Chaque photo de la belle est un événement sur Instagram. Ses photos montrant son physique de déesse récoltent plus de 500.000 likes ! Avec plus de 14 millions de followers sur Instagram, elle est en effet considérée comme une des plus belles et sexy femme de la planète.



À seulement 26 ans, Emily Ratjkowski a posé pour de nombreux magazines et travaillé avec un grand nombre de marques de luxe. La mannequin américaine a commencé à faire parler d'elle grâce au clip ultra sexy Blurred Lines de Robin Thicke. La jeune femme s'affiche régulièrement dans les plus beaux endroits du monde ainsi que dans de nombreux événements très glamour, comme récemment au Festival De Cannes.

¿ Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 23 Juil. 2017 à 14h43 PDT