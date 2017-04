publié le 26/04/2017 à 11:18

Montrer ses fesses devant un joli paysage, c'est la nouvelle mode du moment sur Instagram. A l'origine de cette tendance : le compte Cheekyexploits, qui invite les utilisateurs du monde entier à poster leur photo avec le hashtag #Cheekyexploits, afin de les regrouper et de faire un album photos original. Petit à petit il commence à prendre de l'ampleur, il compte aujourd'hui plus de 53.000 abonnés.



Alors qu'Instagram censure toutes les photos laissant apparaître un téton, cette opération permet de s'amuser de ces restrictions, car le réseau n'interdit pas la publication des fesses. Après le mouvement Free The Nipple consistant à poser seins nus, largement adopté par les célébrités comme Kim Kardashian ou encore Emily Ratajowski, ce hashtag #Cheekyexploits dénonce à son tour la censure sur les réseaux sociaux.

Quelques photos du compte Cheekyexploits

