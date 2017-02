Il est parfois préférable de ne pas suivre n'importe qui sur son compte Instagram lorsqu'on est en couple.

Emily Ratajkowski

par Jean-Alexis Lemieux , Martial Demots publié le 21/02/2017 à 18:12

On sait que la semaine précédente a été un peu compliquée avec la fête de la Saint-Valentin pour certains célibataires (surtout lorsque vos potes en couple ont absolument le besoin de vous inonder de leur bonheur).



Du coup, cette semaine on a décidé de punir les personnes en couple en partageant des comptes Instagram de filles beaucoup trop hot. Les mecs en couple peuvent les suivre mais c'est à leurs risques et périls, on ne prend aucune responsabilité sur les cœurs qui pourraient être brisés à la suite de cet article.



Bref, pour vous faire plaisir à vous autres célibataires, on vous a dégoté les 10 meilleurs comptes Instagram de filles beaucoup trop sexy. Du coup dans notre classement, on retrouve la magnifique Emily Ratajkowski qu'on ne vous présente plus tellement on vous a parlé d'elle mais aussi : Galinka Mirgaeva, Carly Lauren, Jen Selter, Alexis Ren, Sahara Ray, Emily Sears, kylie rae, Monica Alvarez , Carmella Rose. Et pour terminer, un petit bonus en cadeau, l'Instagram regroupant des photos sexy d'étudiantes américaines.

Summer ¿¿ Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 18 Févr. 2017 à 9h50 PST

Galinka Mirgaeva

Morning next to you.........¿ Une publication partagée par Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) le 20 Févr. 2017 à 9h10 PST

Carly Lauren

Up early thanks to #daylightsavings ¿ #sideboobsunday Une publication partagée par ¿¿ Carly Lauren (@misscarlylauren) le 6 Nov. 2016 à 8h10 PST

Jen Selter

You know where to find me Une publication partagée par Jen Selter (@jenselter) le 25 Janv. 2017 à 19h09 PST

ALEXIS REN

me for you Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 31 Janv. 2017 à 14h55 PST

Sahara Ray

Bali¿ Une publication partagée par Sahara Ray (@sahara_ray) le 1 Févr. 2017 à 19h50 PST

Emily Sears



Fresh cut and colour ¿¿ @tauni901 #901girl Une publication partagée par Emily Sears (@emilysears) le 13 Janv. 2017 à 21h04 PST

Kylie Rae

¿¿ @lkbphotography Une publication partagée par K Y L I E R ¿ E (@kylieeerae) le 17 Févr. 2017 à 9h46 PST

Monica Alvarez

It's been a minute Miami ¿¿ One piece from @slateswim Une publication partagée par MÓNICA ALVAREZ (@monicaalvarez03) le 9 Août 2016 à 14h30 PDT

Carmella Rose

I'll be here all day ¿¿¿ @kyledeleu @crazypretty @lunamaelondon Une publication partagée par Carmella Rose (@melwitharosee) le 23 Janv. 2017 à 11h43 PST

Petit bonus en cadeau