Les 10 photos les plus sexy des danseuses de "L'ultra Music Festival"

publié le 22/03/2017 à 17:08

L'ultra Music Festival c'est avant tout une réunion des plus grands noms de la musique électro, mais ce n'est pas tout. Une troupe de danseuses, les Ultra Angels, est présente sur chacun des événements, et elles font rapidement monter la température. Dans leurs tenues très sexy, elles enflamment la scène aux côtés des DJ's.



Toute l'année, L'ultra Music Festival a lieu un peu partout dans le monde et les Ultra Angels font vivre les festivités via leur compte Instagram. Retrouvez une sélection de leurs photos les plus sexy.

Le 24, 25 et 26 mars 2017 aura lieu l'Ultra Music Festival à Miami. Fun Radio diffusera à partir de 00h ces trois soirées exceptionnelles. Vous pourrez ainsi écouter les sets de : Kungs, David Guetta, Sam Feldt, Martin Garrix, Hardwell, Fedde Le Grand... et encore d'autres grands DJ's.



Pendant la "Croatia Music Week"





"Ultra Music Festival"





Les Ultra Angels à Cape Town

The #UltraAngels welcome U to @ultrasouthafrica Cape Town! ¿¿¿¿ | #UltraSA2017 #UltraMusicFestival #UltraWorldwide #TGFUA Une publication partagée par Ultra Angels™ (@ultraangels) le 24 Févr. 2017 à 9h32 PST





Présentation des Ultra Angels

Stay tuned over the next month to get to know all of the 2017 #UltraAngels ¿ | ¿: @peterlealphoto | #GetToKnowUS #GetToKnowMe Une publication partagée par Ultra Angels™ (@ultraangels) le 8 Janv. 2017 à 14h05 PST





Les Ultra Angels souhaitent une bonne année





Ultra Music Festival à Miami





Les danseuses au Brésil





"Ultra Music Festival" au Pérou

Petit message à destination des camerans

Une danseuese avec Martin Garrix