Camille Lou sexy en bikini sur Instagram

La chanteuse, en vacances au ski, n'a pas hésité à faire profiter ses abonnés sur les réseaux sociaux d'un cliché d'elle après un moment détente au spa, en maillot de bain.

publié le 15/02/2017 à 17:52

Camille Lou fait monter la température au ski ! La chanteuse, en vacances à la Belle Plagne, une station de ski des Alpes, ne craint visiblement pas les basses températures. Après un moment de détente au spa pour la Saint Valentin, la belle blonde n'a pas hésité à faire profiter ses milliers d'abonnés sur Instagram d'un cliché des plus sexy. En bikini, Camille Lou exhibe sa plastique de rêve, pour le plus grand bonheur de ses fans.



La jeune femme, qui a beaucoup fait parler d'elle lors de la dernière saison de Danse avec les Stars pour sa potentielle - et fausse - histoire d'amour avec Grégoire Lyonnet, le mari d'Alizée, ne compte pas se faire oublier de si tôt. Et ses fans sont visiblement ravis de cette publication Instagram, qui totalise plus de 10.000 likes en 24 heures.



La chanteuse partage régulièrement des photos d'elle sur le réseau social, et ses vacances au ski en amoureux ne font pas exception. Changement de couleur de cheveux ou clichés de ses prestations dans Danse avec les Stars, Camille Lou fait le bonheur de ses abonnés sur Instagram.