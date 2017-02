Les célibataires se sont sentis moins seuls en ce 14 février grâce aux photos hot des célébrités.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 15/02/2017 à 16:51

Vous étiez seul en ce 14 février dernier ? Et vous en avez eu marre de lire tous les messages de vos amis follement amoureux ? Les célébrités ont été très compréhensives quant à votre situation et ne vous ont pas laissé dans cette galère. Elles vous ont partagé des photos d'amour et pour certaines, sont même allées jusqu'à poster des photos très dénudées sur leurs réseaux sociaux, de quoi vous sentir moins seul en ce jour de Saint Valentin.



Celle qui a carrément enflammé son compte Instagram c'est Mariah Carrey, la chanteuse a dévoilé une photo dans un jaccuzi avec son petit ami mais aussi deux autres photos où on pouvait apercevoir son grand décolleté avec en commentaire : "#HappyValentinesDay". Même si la photo n'a rien d'exceptionnelle, la célébrité Emily Ratajkowski hyper active sur ses réseaux sociaux (pour le bonheur de ses nombreux fans) a publié une photo avec en commentaire : "Happy Valentine's day" qui a eu déjà plus de 260 000 likes.



On oublie pas non plus nos DJs préférés, comme Martin Garrix qui a posté une photo de lui trop mignonne avec un nounours où on peut voir écrit dessus : "Happy Valentine's Day". Bref, quoi qu'on en dise ça fait toujours du bien de voir un peu d'amour dans ce monde de brut !