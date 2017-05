publié le 02/05/2017 à 15:25

Le Met Gala, événement annuel caritatif, a eu lieu le 1er mai 2017 à New York. Le Metropolitan Museum recevait le temps d'une soirée les plus grandes célébrités, triées sur le volet par la maîtresse de cérémonie : Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue.



Pour se faire remarquer sur le tapis rouge les stars ont redoublé d'originalité. Kendall Jenner et Bella Hadid ont stupéfié la Toile avec leurs tenues ultras transparentes et échancrées. Rihanna, de son côté, était embobinée dans une robe à motifs "liberty" et à la forme improbable, portée avec des sandales lacées jusqu'en haut de la jambe. Quant à Nicki Minaj, elle portait un body avec une longue cape. Et Cara Delevingne, n'a pas hésité à se teindre le crâne en argenté pour rappeler la couleur de ses accessoires.

Des tenues toutes plus extravagantes les unes que les autres, car le thème de la soirée était "Rei Kawakubo, Comme des garçons : L'art de l'entre-deux". Des looks inspirés de ce à quoi la créatrice nous a habitué : la démesure.