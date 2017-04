VIDÉO - Rihanna relooke la reine d'Angleterre dans la "Fun Stories"

publié le 26/04/2017 à 15:17

Ce qui nous a le plus interpellé sur les réseaux sociaux cette semaine, ce sont les photos postées par Rihanna sur son compte Instagram. La chanteuse barbadienne a fait des montages photos avec le visage de la reine d'Angleterre, à l'occasion de l'anniversaire de cette dernière, et le rendu est assez drôle.

Autres faits marquants cette semaine : la sortie du clip de Selena Gomez et Kygo pour leur titre It Ain't Me ; Nervo qui assiste à une demande en mariage ; L'annonce du nouveau titre d'Afrojack et David Guetta ; Martin Garrix et David Guetta à Coachella et enfin Dillon Francis et Martin Garrix en pleine étreinte.