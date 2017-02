"Eurodance 25" : Clean Bandit garde sa première place

Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 05/02/2017 à 20:02

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Cette semaine, les cinq premiers de la semaine précédente reste en tête de L'Eurodance 25. Ainsi Clean Bandit continue de rester n°1 de l'Eurodance 25 avec Rockabye. Calvin Harris toujours numéro 2 avec son titre My Way. Robin Schulz & David Guetta avec le titre Shed a light maintiennent leur troisième place.



La plus belle performance de la semaine revient à Nevada avec son titre " The Mack" qui passe de la 23ème à la 17ème place du classement et gagne ainsi 7 places à l'Eurodance 25.



En revanche, Martin Garrix avec Hold on & believe perd 10 places au classement général et se retrouve malheureusement à la 22ème place de l'Eurodance 25 de cette semaine.

Les entrées de la semaine

Plusieurs artistes entrent dans l'Eurodance 25 : Ed Sheeran avec Shape of you ; Inna avec Heaven et enfin Don Diablo avec Switch.

Les sorties de la semaine

Malheureusement, Jonas Blue avec By Your Side, Dimitri Vegas & Like Mike avec Hey baby et ItaloBrothers avec Summer Air sortent de l'Eurodance 25.