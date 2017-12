Fêtez le nouvel an 2018 à Avoriaz 1800 avec Fun Radio

publié le 12/12/2017 à 15:49

Fun Radio vous invite à passer le nouvel an dans un cadre exceptionnel. Entre 20h et 00h

Mico C et Nils Van Zandt se succéderont aux platines au centre de la station d'Avoriaz 1800, en face de l'office de tourisme. Si vous êtes dans les environs ne manquez pas cette événement exceptionnel.



Finissez l'année 2017 en beauté et commencez 2018 avec le meilleur du son dancefloor dans l'une des stations les plus féeriques d'Europe. Pour ceux ne pouvant se rendre à l'événement, Fun Radio diffusera en direct les mixs des Djs. Vous pourrez également suivre la soirée sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat (funradiofr).

Une soirée 100% gratuite. Venez faire la fête avec tous vos amis, votre chéri(e) et/ou votre famille.