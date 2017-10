publié le 13/10/2017 à 17:20

Les trois DJs ont assuré le show tout au long de la soirée sous les nefs des Machines de l'Île à Nantes. Les portes ont été ouvertes aux alentours de 19h30, Adrien Toma a pris les platines à 21h, le temps que la foule prenne place dans ce lieu magique.



Trois sets exceptionnels se sont enchaînés. A commencer par celui du DJ et animateur de Fun Radio. Il avait pour mission d'ambiancer la foule, ce qu'il a réussi haut la main dès les premiers titres lancés : Mi Gente de J.Balvin, This Girl de Kungs... Adrien Toma a remixé les plus gros tubes pour le plus grand plaisir de la foule. Feder a enchaîné sur un set tout aussi brillant et a continué de faire danser le public.

Martin Solveig a clôturé cette soirée en beauté, en jouant ses titres phares. Intoxicated, Do It Right... Ses tubes se sont ainsi succédé avant qu'il ne reprenne A Different Way, dernier carton de DJ Snake. Une soirée exceptionnelle que vous avez été nombreux à apprécier, en témoignent ces tweets (ci-dessous). Revivez ces 3 sets ce 13 octobre à partir de 19h sur Fun Radio.

Entendre du @martinsolveig sur @FunRadioNantes ca rappelle le #PartyFunLive de #Nantes hier soir. C'était tellement ouf à refaire Et vite — Edouard Le Boulaire (@Ed_LeBoulaire) 13 octobre 2017

Adrien Toma, Feder et Martin Solveig c'était vraiment ouf #PartyFunLive — ¿ (@GltlArthur) 13 octobre 2017