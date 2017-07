publié le 20/07/2017 à 12:19

Alors que Mico C animait tranquillement "Le Before Party Fun", Vinz a décidé de lui jouer un tour. Derrière son micro l'animateur a flippé et n'a pas vu venir Vinz, qui, à l'aide d'un complice l'a enroulé dans du scotch. Mico C a tenté de garder son calme et son sang-froid en essayant de continuer à animer l'émission. Vinz après l'avoir ligoté comme un saucisson, l'a trainé dans les couloirs de Fun Radio. Mais notre Mico C ne s'est pas laissé faire si facilement.



Vinz a tenté de le porter jusqu'à l’ascenseur et le glisser dedans pour l'effrayer ce qui a bien marché ! Mico a résisté et est arrivé à se libérer des mains du farceur ! En criant "au secours" et en se débattant comme il pouvait, Mico, essoufflé, est parvenu à regagner son studio. Vinz n'a pas dit son dernier mot et a tenté une dernière fois de se jeter sur lui en attrapant ses jambes. Mais Mico a été beaucoup plus rapide et a pu se libérer définitivement. Une séquence sportive pour les deux animateurs qui se sont chamaillés comme des enfants.