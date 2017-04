"Fourchettes Soniques" : le festival des nuits électro

publié le 18/04/2017 à 15:44

Le Festival des Nuits électro - Fourchettes Soniques, est LE festival à ne pas manquer ! Un savant mélange entre musique et gastronomie pour 2 jours de fête. Deux grandes soirées Electro sont prévues : le vendredi 19 le samedi 20 mai 2017. Vous pourrez y retrouver les DJs internationaux : Martin Solveig, Don Diablo, W&W; Ummet Ozcan, Mosimann et Michel Calfan. En plus de pouvoir vous déhancher sur le meilleur des sons électro, vous trouverez de quoi reprendre des forces avec les restaurateurs, viticulteurs et artisans de la région !





Deux soirées inoubliables vous y attendent avec au programme le vendredi : Don Diablo, W&W et Mosimann. Tandis que le samedi sera rythmé aux sons de Martin Solveig, Michael Calfan et Ummet Ozcan. En plus de ce grand hall faisant la part belle aux DJs internationaux, vous pourrez retrouver une programmation underground sous l’Orangerie.

Fourchettes Soniques