Yannick et Marion se sont dévouées pour goûter les gelées trouvées par Anne-So.

> CRASH TEST - LA GELÉE AMÉRICAINE JELL-O - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 07/02/2017 à 14:51

Anne-So a apporté des petites douceurs à l'équipe. Et pas n'importe lesquelles : des Jell-O, des gelées à l'apparence peu alléchante. Pour les tester, l'équipe du Night Show à choisi Yannick et Marion, ils devront deviner les parfums qu'ils dégustent. Les gelées flashy ne font vraiment pas envie et pourtant, Marion et Yannick n'ont pas le choix, ils vont devoir toutes les goûter.



La rouge a un goût de médicament, mais elle est à la fraise en réalité. La verte a un goût de pistache, Marion apprécie tandis que Yannick vomît (pour changer). La jaune à un goût d'ananas, qu'Amir ne trouve pas si mauvais. Mais la pire c'est bien la bleue : juste après que Yannick l'a goûtée, Anne-So lui a annoncé qu'elle était bourrée de crottes de nez. Imaginez la tête de Yannick après cette révélation. Il n'a fait que vomir. Verdict mitigé pour les Jell-O.