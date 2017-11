Découvrez les dates de l'édition 2018 de la Fun Radio Ibiza Experience

publié le 29/11/2017 à 15:56

Préparez-vous, la Fun Radio Ibiza Experience revient pour une 3ème édition de folie ! L'Accorhotels Arena s'apprête à accueillir, une nouvelle fois, le rendez-vous électro de l'année. Et pour cause, tous les meilleurs DJ viennent s'y produire comme Martin Garrix, R3hab, Don Diablo ou encore Axwell /\ Ingrosso lors de la première édition. L'année suivante c'était au tour de Nervo, Robin Schulz, Sam Felt, W&W ou encore Hardwell d'enflammer la plus grande scène parisienne.



La Fun Radio Ibiza Experience c'est aussi l'occasion de rencontrer toute la famille Fun Radio. De Bruno, à JB en passant par Marion & Anne-So ou Karel... Tous vos animateurs préférés seront de la partie. Alors notez-bien sur vos agendas la date suivante : le vendredi 27 avril 2018.

La billetterie officielle de l'événement ouvre ce vendredi 01 décembre dès 10h. Nous sommes heureux de voir déjà vos nombreuses réactions avec le #FunRadioIbizaExperience ! Les têtes d'affiche de cette 3ème édition vous seront dévoilés prochainement.

SAVE THE DATE - La #FunRadioIbizaExperience revient le 27 avril 2018 !

Les billets seront en vente dès vendredi ¿¿ pic.twitter.com/7ZAIlHmHDl — Fun Radio France (@funradio_fr) 29 novembre 2017