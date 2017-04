et Martial Demots

publié le 03/04/2017 à 15:32

Fun Radio Ibiza Experience revient pour une deuxième édition qui promet d'être mémorable. La soirée aura lieu le 14 avril 2017 à l'AccorHotels Arena en présence de 6 grands DJs : Hardwell, Robin Schulz, W&W, Afrojack, Nervo et Sam Feldt.



Rien a été laissé au hasard pour vous faire vivre une soirée exceptionnelle : les Djs, la mise en scène, les goodies, tout est prévu pour que cet événement soit inoubliable. Que vous veniez seul ou accompagné, nous allons vous faire vivre un moment magique et vous repartirez avec de nombreux souvenirs en tête.

Après avoir vu le line-up, le lieu... vous hésitez encore à prendre votre pass ? Nous avons listé 11 raisons de venir à la Fun Radio Ibiza Experience, mais il y en a plein d'autres ! Vous verrez qu'après les avoir lues, vous n'hésiterez plus une seule seconde entre passer le week-end chez votre grand-mère ou venir faire la fête avec nous !





1 - Une programmation à ne pas manquer

Hardwell, présent dans les plus grands festivals du monde, fera vibrer l'AccorHotels Arena aux côtés de Robin Schulz, du duo W&W, d'Afrojack, de Nervo et enfin de SamFeldt. Que du beau monde pour choyer tes oreilles, attends-toi à des sets exceptionnels !

2 - Pour rencontrer l'amour

Certes ce n'est pas la raison principale pour venir à la Fun Radio Ibiza Experience, mais tu peux espérer faire d'une pierre deux coups. À savoir écouter du son de dingue et repartir accompagné ! Si jamais ça ne matche pas, pas de panique tu passeras quand même une soirée de folie avec tes potes.

3 - Pour danser toute la nuit

Viens te déchaîner sur les sets des Djs et accessoirement brûler des calories. En voilà une bonne nouvelle, sans faire d'efforts et juste en t'amusant tu repartiras plus léger.

4 - Pour nous rencontrer

Toute la famille se plie en quatre pour rendre cet événement exceptionnel. Nous serons très nombreux à être sur place et ravis de faire ta rencontre ! Ensemble nous allons passer un moment de folie.





5 - Un lieu exceptionnel

Qui dit événement exceptionnel dit lieu exceptionnel. Les plus grands artistes s'enchaînent sur cette scène : David Guetta, Drake, The Weeknd... Nous avons trouvé que c'était le lieu idéal pour recevoir ces grands DJs et te faire danser toute la nuit.



6 - Tu pourras te la raconter sur les réseaux sociaux

À coup de selfies, de photos de groupe, et si tu y arrives de photos des Djs, tu pourras partager tout ça sur tes réseaux sociaux et faire enrager tes amis.



7 - Pour avoir un souvenir inoubliable

Tu repartiras forcement de cette soirée des étoiles pleins les yeux, et pour immortaliser ce moment tu auras la possibilité de repartir avec une photo grâce à une boxe installée sur place.

8 - Tu en prendras plein la vue

Pour la Fun Radio Ibiza Experience rien n'est laissé au hasard et surtout pas la mise en scène. Jeux de lumières, danseuses, attends-toi à en prendre plein la vue !

9 - Pour voir des gens déguisés

Viens représenter les couleurs de ta région ! On avait vu pas mal de drapeaux bretons lors de la première édition, on espère qu'ils seront au rendez-vous cette année encore.

10 - Pour voir les danseuses de l'Ushuaïa

Les danseuses qui se produisent tout l'été sur la scène de l'Ushuaia à Ibiza seront exceptionnellement à la Fun Radio Ibiza Experience. Viens voir leur performance et leurs costumes de folie !



11 - Bonus : si tu ne peux pas venir...

Ne t'inquiète pas, le show sera diffusé en live vidéo sur Facebook et sur le site de Fun Radio et tu n'en rateras pas une miette.