VIDÉO - Afrojack a enflammé la Fun Radio Ibiza Experience

publié le 27/04/2017 à 11:04

Avant de monter sur la scène de la Fun Radio Ibiza Experience, Afrojack était en direct le matin en interview pour répondre aux questions de JB. Après quelques écoutes de différents morceaux, Afrojack a du nous confier celui qu'il avait préferé créer... Et c'est Take over controle. Durant l'interview, Afrojack nous a promis d'offrir le meilleur qu'il puisse donner durant le temps de son set et il ne nous a pas déçu !



Avant dernier DJ à se jeter dans l'arène, Afrojack a mis complètement en transe les spectateurs ! Grâce aux jeux de lumière durant son set, les 15 000 personnes présentes en ont eu plein la vue. Le DJ néerlandais a joué des titres incroyable : Too Wild, Jungle Bae de Jack Ü feat Bunji Garlin ; No Money de Galantis ; Hey Mama ; Closer de The Chainsmokers... Et opur finir son set en beauté il a joué son titre en collaboration avec Wrabel : Ten Feet Tall.

Les meilleurs moments de Sam Feldt à la Fun Radio Ibiza Experience

> Afrojack à la Fun Radio Ibiza Experience dans la "Fun Stories" Crédit Image : Ushuaia Ibiza | Crédit Média : rtlnet | Durée : 01:08 | Date : 20/04/2017