Chaque semaine, nous vous faisons un récapitulatif des informations insolites immanquables. Des découvertes, des photos, des vidéos, des nouveautés, des records... Nous allons scruter toutes ces actualités pour ne garder que les meilleures et les partager avec vous. Du petit chat coincé dans un arbre sauvé par un pompier aux tenues futuristes, vous saurez tout.



Cette semaine nous allons vous parler du taco le plus cher du monde, et vous allez voir que la chute de l'histoire est assez improbable. Vous découvrirez ensuite la photo d'une playmate nue qui a fait polémique, puis le corps poilu d'une blogueuse qui a décidé d'arrêter de s'épiler. Découvrez également la pilule qui va vous changez la vie. Enfin, on vous parle d'un événement exceptionnel et d'une pratique intrigante : le hobby-horsing.

1. Un taco à 7.000 dollars

Le taco le plus cher du monde a été vendu 7.000 dollars au Mexique. Ce dernier a été composé des ingrédients les plus chers du monde, à savoir du bœuf de Kobé, de la langouste, du caviar Béluga, de la truffe noire et blanche et de feuilles d'or. Il n'a pas trouvé preneur dans l'hôtel qui le proposait, mais a été vendu lors d'une vente aux enchères au profit d'une oeuvre caritative. L'acquéreur n'en a même pas profité et l'a offert à deux autres participants.

Le taco le plus chère du monde Crédit : HO / GRAND VELAS LOS CABOS / AFP

2. Une playmate pose nue sur un lieu sacré

Jaylene Cook, une playmate néo-zélandaise a créé le scandale en posant nue sur une montagne sacrée. Les Maoris, défenseurs du lieu, n'ont pas du tout apprécié le cliché. C'est après avoir gravi les 2.518 mètres du Mont Taranaki qu'elle s'est dénudée, alors que la température extérieure était négative, et qu'elle a posé au sommet. Ce n'est pas sans nous rappeler cette nouvelle tendance sur Instagram : le cheekyexploits.

3. Une blogueuse poilue

Morgan Mikenas, une blogueuse américaine, a publié plusieurs photos d'elle sur Instagram mettant en avant ses poils sur les jambes et les aisselles. Depuis un an, elle a décidé de mettre un terme au rasage et de rester naturelle. Elle a avoué se sentir plus à l'aise ainsi et avoir plus confiance en elle. Morgan Mikenas prône l'acceptation de soi et dénonce les diktats de la beauté.

4. Une pilule qui remplacerait le sport

Des chercheurs de l'institut Salk spécialisé dans la biologie à San Diego (États-Unis) ont mis au point une pilule qui produirait les mêmes effets que l'exercice physique ! Incroyable, mais vrai, il sera peut-être bientôt possible d'avaler une pilule plutôt que d'aller faire du sport. Pour le moment, elle est en période de test. Affaire à suivre...

Des médicaments (illustration) Crédit : LOIC VENANCE / AFP

5. Une bataille de polochons géante

Lancée par l'association des étudiants étrangers de Strasbourg, cette bataille de polochons géante se déroulera le 8 mai à 11 heures au point d'eau du parc de l'Orangerie. Un grand pique-nique précédera cet événement afin de prendre des forces avant la grande bataille. À vos coussins.

Bataille de polochons Crédit : ALBERTO PIZZOLI / AFP

6. Le hobby horsing

Cette nouvelle tendance fait fureur en Finlande. C'est une pratique assez étrange qui consiste à construire soi-même une tête de cheval et à courir avec en sautant des obstacles. Cela revient à faire de l'équitation sans cheval. Plébiscitée par les jeunes filles, cette pratique leur permet de construire leur propre style.