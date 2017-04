VIDÉO - "Le Night-Show" : ce crash-test à base d’œufs ne pouvait pas bien finir

publié le 12/04/2017 à 17:27

Dans le Night Show, toute l'équipe aime vous mettre au courant à sa manière des dernières nouveautés d'objets utiles, connectés ou drôles ! Ce crash-test est culinaire et peut vous changer la vie en un rien de temps à en croire Anne-So qui avoue avoir très envie d'en faire son objet fétiche pour cet été ! Avec cet ustensile vous permettant de cuire des brochettes d'omelette en 4 minutes. Le crash-test est réussi mais bien entendu... comme bien souvent lors d'un crash-test, la situation dégénère...



Pendant le passage d'un disque, hors antenne, toute l'équipe se met d'accord pour faire un Facebook Live et attaquer Justin, le stagiaire. Enzo, n'y va pas de main morte et casse l’œuf sur la tête du jeune stagiaire... Heureusement il connaît l'équipe et est bon joueur, Justin revient en studio après s'être lavé les cheveux...