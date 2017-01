Chaque jour Alice donne un chiffre, et celui qu'elle a dévoilé le 5 janvier a provoqué beaucoup de réactions au sein de l'équipe.

> Le chiffre d'Alice : Qu'est-ce qui vous plait le plus dans le sexe ? Crédit Image : Fun Radio

par Laura Lefebvre publié le 06/01/2017 à 12:02

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Chaque jour Alice dévoile un chiffre, et celui du 5 janvier a beaucoup inspiré l'équipe : pour 86% des mecs, le meilleur dans le sexe c'est la fellation. Pourquoi est-ce que les mecs adorent ça ? Selon Doc, c'est par ce qu'ils sont passifs et qu'ils aiment se sentir dominés. Karel pose ensuite une question à tous les auditeurs en rapport avec ce chiffre : "Qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer sexuellement ?"



La première à donner son avis c'est Vanessa. Elle dit adorer la levrette en se faisant tirer les cheveux en arrière, et la fellation. En revanche cette auditrice n'apprécie pas du tout la sodomie. Mélissa, une deuxième auditrice, dit aimer le sexe à la 50 Cinquante nuances de Grey, comprenant des jeux, des fessées, tout cela effectué de façon assez soft. Au tour d'un garçon de donner son avis, ce qui fait le plus de sensations à Kevin c'est lorsqu’une fille lui touche le cou.



Pour ce qui est des préférences dans l'équipe : Alice aime bien prendre son temps pour les préliminaires ainsi que les massages. Doc aime faire l'amour avec une femme qu'il aime et lui susurrer des mots doux, quant à Guillaume il aime donner du bonheur.