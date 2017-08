publié le 22/08/2017 à 14:46

Lovin’Fun est de retour pour une 5ème saison pleine de surprises et de rebondissements ! Du sexe, de l'amour et du fun c'est la recette de votre émission du Dimanche au Jeudi de 20h à 22h!





Karel, Doc et Alice répondent à toutes vos questions et vous conseillent au 01 42 48 50 00 ! Vous avez une question gênante à poser ? Vous voulez obtenir de l’aide pour pecho, poser une question cul ou même appeler l’un de vos proches en direct ? Venez passer un bon moment avec toute l’équipe en direct sur Fun Radio



Si vous avez manqué leur retour, dimanche, l'heure était au débrief ! Au programme : des témoignages de "loose" de vacances, la séquence "sexy chocolat" pour tester la solidité du couple Alexandre/Mathilde, le "ça passe ou ça passe" pour que Mael puisse déclarer sa flamme à sa meilleure amie et de nombreuses questions gênantes ou non que les auditeurs se sont posées ... Le replay intégral est d'ores et déjà disponible !

Visuel LOVINFUN