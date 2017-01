A deux mois d'accoucher, la femme de Francis est décédée. Un drame dont il a décidé de parler dans l'émission de "Fun Radio".

> Francis a perdu sa femme et son enfant. Crédit Média : Fun Radio

par Jean-Alexis Lemieux publié le 06/01/2017 à 16:49

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

C'est un appel touchant que Lovin'Fun a reçu. Celui de Francis, qui a appelé parce qu'il a vécu une histoire très dure juste avant les fêtes de fin d'année, qui auraient dû être un grand moment de joie. À 23 ans, il a perdu son épouse alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Un mardi soir, Francis et sa femme se sont rendus chez le médecin parce que cette dernière ne se sentait pas bien. Le lendemain, son état a empiré et ils ont décidé de se rendre à l'hôpital car elle crachait du sang.



Les médecins n'ont rien vu d'anormal et ont pris la décision de les renvoyer chez eux. Malheureusement, quelques heures plus tard, la femme de Francis est décédée. Il a donc appelé Lovin'Fun pour en parler parce qu'il se sent seul dans ce moment très difficile à traverser pour lui. Francis aimerait également pouvoir rencontrer des gens ayant vécu la même chose afin d'en parler et de se sentir accompagné dans cette dure période.