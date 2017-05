publié le 04/05/2017 à 13:49

Guillaume du standard a malencontreusement oublié de mettre le verrou aux toilettes, ce qui lui a valu un grand moment de solitude... On vous laisse imaginer. Les auditeurs ont réagi à cette mauvaise expérience. L'histoire la plus marquante est celle de Thomas. Il travaillait dans un hôtel lorsque l'envie lui a pris d'aller aux toilettes. Il a entendu des bruits étranges venant des toilettes d'à côté. Il a ouvert et est tombé sur un monsieur en train de faire une crise cardiaque. Thomas a tout tenté pour le sauver mais rien à faire, l'homme était déjà très mal en point et a succombé à son attaque... Cette histoire l'a beaucoup choqué.



D'autres auditeurs ont raconté leur histoire, moins triste. Inès est tombée nez à nez sur un homme aux toilettes et a été prise d'un fou rire ; Hanz a donné des techniques pour ne pas se faire entendre aux toilettes ; Quant à Alice elle a raconté avoir été surprise en plein rapport sexuel dans des toilettes publiques.