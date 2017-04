publié le 07/04/2017 à 17:54

Vincent, un jeune auditeur se sent différent des autres garçons, il appelle le Lovin'Fun pour savoir si c'est normal. Il n'est pas attiré par les poitrines volumineuses et cela lui pose problème, car il pense que la plupart des garçons préfèrent les poitrines généreuses. Les membres de Lovin'Fun sont divisés sur sa requête, ils vont donc faire le maximum pour rassurer le jeune homme.



Le Doc prend le premier la parole et apaise tout de suite Vincent. Il lui explique qu'il n'y a pas de règles d'attirance et qu'il ne doit pas se juger. Certains hommes, sont, par exemple, attirés par les fortes poitrines ou encore d'autres par les petits fessiers. Vincent ne doit pas s'inquiéter ! Karel fait un sondage dans le studio pour savoir qui est comme Vincent. Apparemment, il est le seul a avoir la même attirance que l'auditeur.