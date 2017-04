publié le 06/04/2017 à 11:00

Lauriane a contacté l'équipe du Lovin'Fun pour tenter un Ça passe ou ça passe en direct ! Le but du jeu ? La jeune femme va déclarer sa flamme à Nicolas, si jamais Lauriane se prend un râteau... Toute l'équipe sera là pour la sauver !



Lauriane et Nicolas sont dans le même centre équestre, la jeune sudiste nous raconte qu'ils sont proches, q'ils passent beaucoup de temps ensemble et qu'il y a régulièrement des rapprochements physiques...

Lorsque Nicolas décroche son téléphone, Lauriane semble stressée et tendue... Bien qu'elle ne sache pas bien comment s'y prendre, l'auditrice se lance en avouant sa flamme au jeune homme et en lui demandant de le voir ailleurs qu'au centre équestre. C'est bien tenté mais... Gêné, son prétendant lui avoue être gay !



Lauriane surprise, est secourue par toute l'équipe du Lovin' Fun faisant croire au jeune home qu'il s'est fait piégé par Radio Disco et que Lauriane connaissait très bien sa sexualité...