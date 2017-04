publié le 11/04/2017 à 13:57

Grégoire est en couple depuis un an avec sa copine. À priori tout va bien : les deux jeunes amoureux passent de bons moments ensemble et rien n'a changé depuis le début de leur relation. Sauf que depuis quelque temps, la situation est plus compliquée. En effet, sa copine ne veut plus l'embrasser. Elle reproche à Grégoire de mal embrasser et d'être trop brutal. Du coup, il appelle le Lovin'Fun pour savoir ce qu'en pense l'équipe et s'il doit s'inquiéter. Le Doc, Karel, Alice et Kassim vont lui donner tour à tour leur avis.



D'abord, Alice a des doutes sur la fidélité de la copine de Grégoire. Effectivement, son reproche arrivant un an après le début de leur relation, est-ce que ce ne serait pas simplement une excuse pour avoir moins de rapports physique ? Du coup, Karel propose de tester la fidélité de la copine de Grégoire en organisant mardi un Sexy Chocolat. Affaire à suivre...