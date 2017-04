VIDÉO - Martin Garrix prévoit deux surprises pour le 7 avril

publié le 05/04/2017 à 14:20

Sur son compte Twitter Martin Garrix a annoncé sortir deux nouveautés le 7 avril. La première on la devine, le DJ néerlandais a accompagné son tweet d'une vidéo ou l'on découvre Dua Lipa et lui-même en train de reprendre leur dernier titre : Scared To Be Lonely. Les deux proposent une version d'un tout autre genre, accompagnés d'un orchestre.



Pour ce qui est de la deuxième surprise les rumeurs vont bon train. Va-t-il finalement sortir sa collaboration avec Ed Sheeran : Rewind Repeat It ? Un désaccord entre maisons de disques avait coupé net au projet. Martin Garrix va-t-il dévoiler un nouveau morceau ? Pour le moment nous n'en savons pas plus, mais nous vous révélerons vendredi la deuxième surprise, ainsi que la version intégrale de la reprise de Scared To Be Lonely accompagné d'un orchestre. Rendez-vous le 7 avril pour en savoir plus.



Dropping 2 things Friday... can you guess the other? ¿ pic.twitter.com/SovXa330uN — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) 3 avril 2017