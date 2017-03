publié le 29/03/2017 à 18:17

Du 24 au 26 mars 2017 nous vous avons fait vivre l'Ultra Music Festival sur Fun Radio et sur nos réseaux sociaux. Nous vous faisons revivre ici les sets des plus grands DJs présents pendant ces trois jours : Hardwell, Nicky Romero, KSHMR, Don Diablo, Armin Van Buuren, Axwell Ingrosso, David Guetta et enfin Afrojack que vous retrouverez le 14 avril 2017 à l'AccorHotels Arena lors de la Fun Radio Ibiza Experience.



L'Ultra Music Festival est un rendez-vous incontournable pour les Djs qui livrent des prestations à la hauteur de cet événement grandiose. La mise en scène, les danseuses... Tout est fait pour que les festivaliers passent trois jours exceptionnels. Lors de sa prestation David Guetta a joué son nouveau titre : Light My Body UP, le DJ français a également teasé son prochain morceau en collaboration avec Bebe Rexha. Affaire à suivre !