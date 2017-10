Marion et Anne So en direct de Paris Games Wekk

publié le 31/10/2017 à 14:51

C'est un match inédit entre les footballeurs du Paris-Saint Germain et l'équipe du Night Show qui va se dérouler ce mercredi 1er novembre sur Fun Radio.



La Paris Games Week accueillera du 1er au 5 novembre 2017 tous les fans de jeux vidéos à Paris Porte de Versailles. Cette année, le salon célébrera la Pop Culture sous toutes ses formes. Les dernières nouveautés comme les consoles, la réalité virtuelle mais aussi les compétitions eSport y seront dévoilées.



Marion et Anne-So vous proposent donc une émission spéciale au cœur de cet événement. Ambassadeurs du jeu Call of Duty World War II Javier Pastore, Marcos Aoás Corrêa dit Marquinhos et Alphonse Areola affronteront Le Night Show et partageront un moment avec l'équipe. Ils seront aidés par le champion parisien du eSport : Lucas "DaXe". Ce jeu vidéo disponible dès le 3 novembre est déjà à gagner sur Fun Radio. Alors selon vous, qui va l'emporter ? Les paris sont ouverts.