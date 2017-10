LA NOUVELLE MODE DÉGUEULASSE - Marion et Anne-So

publié le 17/10/2017 à 17:12

Les tendances sur les réseaux sociaux sont parfois très particulières ! Quand une jeune chinoise s'est photographiée avec de faux cils dans le nez, qui aurait cru que cela ferait le buzz ? Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Le Night Show a donc voulu tester et c'est Anne-So qui a servi de cobaye.



Enzo lui a placé plusieurs faux cils dans les narines en les fixant avec de la colle spéciale grâce à une pince à épiler. La scène est très spéciale. Difficile pour elle de ne pas rigoler nerveusement car ce n'est pas tous les jours qu'on lui met des choses dans le nez. Après des premières minutes périlleuses, le résultat prend forme.

Et comme on en redemande, quand un côté est terminé Enzo s'attaque à l'autre. Découvrez les images tournées en off pendant l'émission. Alors convaincu par cette nouvelle tendance ?