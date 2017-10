publié le 19/10/2017 à 12:10

"Quand tu passes ton permis dans le 93" c'était le titre d'une vidéo postée par Tonio Life sur sa page Facebook. Une vidéo dans laquelle on le voit faire du chantage à l'inspecteur pour obtenir son permis de conduire. Marion et Anne-So ont donc eu envie de lui faire repasser son permis pour voir s'il avait vraiment le niveau. Le plus compliqué pour lui : affronter les Champs-Elysées et de nombreux automobilistes souvent énervés.



Avec un vrai inspecteur d'auto-école dans une vraie voiture d'auto-école, Amir filme en direct le parcours effectué par Tonio Life. Il semble plutôt bien se débrouiller même sur le fameux rond point de l'Etoile où la circulation est très dense.

En revanche le retour ne s'est pas aussi bien passé. Et on comprend vite pourquoi lorsque l'inspecteur fait son debrief. Enfin une grosse surprise attend deux personnes de l'équipe ! Découvrez-la dans la vidéo.