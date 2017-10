PHILIPPE LACHEAU ET TAREK BOUDALI EN MODE SM - Marion et Anne-So

publié le 25/10/2017 à 15:44

Ils pensaient simplement parler du film Épouse-moi mon pote, en salles ce mercredi 25 octobre, dans lequel ils sont à l'affiche. C'était bien entendu mal connaître Le Night Show ! Tarek Boudali et Philippe Lacheau se sont prêtés au jeu du "Pourquoi tu m'appelles ?" très spécial. Vous commencez à connaitre le principe : appeler des inconnus et leur poser cette fameuse question jusqu'à les rendre fous. Sauf qu'il y a toujours un petit défi supplémentaire.



Dans le film, le personnage de Philippe Lacheau porte un baillon SM dans la bouche. Marion et Anne-So ont décidé qu'ils devaient en porter un chacun pour faire le jeu. Celui qui restera le plus longtemps en ligne sera désigné vainqueur. Forcément les problèmes d'allocution viennent perturber les conversations, ce qui rend encore plus drôle la séquence.