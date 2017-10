4 lionceaux blancs au Zoo d'Amnéville, une grande roue pour Saint-Nicolas à Nancy, le SLUC qualifié en 1/4 de finale de Leaderscup : l'actu de ce mercredi 11 octobre 2017

publié le 11/10/2017 à 09:35

Les fonctionnaires étaient en grve hier en France et notamment en Lorraine. 1 200 personnes se sont rassemblées à Metz. Ils étaient 2 000 à Nancy devant les services publics comme la Cité judiciaire, l'hôtel de police ou encore le Conseil départemental. Ils étaient 209 000 selon le ministère de l’Intérieur et 400 000 selon la CGT a défiler dans toute la France.





Appel à témoins après l'accident mortel hier à Talange. Un messin a perdu la vie hier matin sur l'A31 entre Metz et Thionville. L'homme âgé de 57 ans a perdu le contrôle de son véhicule avant de s'immobiliser sur la voie centrale. Il a été percuté par un autre automobiliste. Toute personne ayant des informations peut contacter les enquêteurs.



Carnet rose au zoo d'Amnéville. 4 lionceaux blancs sont nés au début du mois. Tous les bébés se portent bien. Si trois ont été immédiatement adoptés par la mère Malindi, le quatrième a été pris en charge par le soigneur Rémy Flachaire qui s'occupe notamment du spectacle "Tiger World". Il s'agit de naissances rares pour une espèce menacée.





Une grande roue sera installée pour Saint-Nicolas à Nancy. Le manège de 33 mètres sera monté place Carrière. Elle sera plus petite que celle de la foire attractive et offrira un point de vue imprenable sur la place Stanislas derrière l’arc Héré. L’installation débutera le 15 novembre.





En basket, le SLUC Nancy s'est qualifié pour les ¼ de finale de Leaderscup. Les Cougars se sont imposés 64 à 70 face à Charleville Mézières. Ils affronteront Denain le 24 octobre.