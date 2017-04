Travaux sur l'A31 cette semaine, FC Metz - PSG ce soir à Saint-Symphorien : l'actu de ce mardi 18 avril 2017

publié le 18/04/2017 à 09:21

Des travaux d'entretien doivent être réalisés à partir d'aujourd'hui et jusque jeudi sur l'A31 à hauteur de Thionville et Yutz. Ils auront lieu au niveau des abords des échangeurs de Yutz, Beauregard et du Linkling près de Thionville. Des déviations locales seront mises en place à partir de 9h et jusque 15h.





Metz inaugure les nouveaux compteurs de gaz. Elle est la première ville lorraine à bénéficier du déploiement des nouveaux appareils de GRDF. Il sera possible de consulter sa consommation de gaz en direct via son ordi ou son smartphone. L'objectif est de limiter le gaspillage et les émissions de gaz à effet de serre. 11 millions de nouveaux compteurs seront installés en France jusqu’en 2022 dont 1 million dans le Grand Est.

En France, les écarts se resserrent avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il aura lieu dimanche prochain. Marine Le Pen et Emmanuel Macron obtiendraient 22% des voix, François Fillon 21% et Jean-Luc Mélenchon 18%, selon un sondage Opinion Way.



En foot, le FC Metz reçoit le PSG ce soir au stade Saint-Symphorien. Un match en retard de la 31ème journée. Les Grenats, qui ont 36 points au classement de Ligue 1, espèrent prendre au moins un point pour s'approcher un peu plus de maintien. Julian Draxler et Layvin Kurzawa, convalescents, seront absent du groupe parisien. A noter que les supporters parisiens sont interdits de déplacement. Début de la rencontre à 18h30.