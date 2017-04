Manifestation des internes à Nancy, travaux nocturnes sur les autoroutes, l'exploit manqué du FC Metz : l'actu de ce mercredi 19 avril 2017

publié le 19/04/2017 à 09:41

Des travaux nocturnes sur la chaussée de l'A31 dans la traversée de Metz se déroulent de nuit entre 20h30 et 6h jusqu'à la fin de la semaine. Des voies sont neutralisées et certaines bretelles des échangeurs de Metz-centre et Metz-nord sont coupées. La vitesse est réduite et des déviations locales sont mises en place.

Le pont de la Croix de Hauconcourt sur l'A4 est également inspecté, de nuit, cette semaine et la semaine prochaine.





Une quarantaine d'internes du CHU de Nancy s'est réuni hier pour contester la réforme des études médicales de 3ème cycle. Elle prévoit notamment de raccourcir la formation dans les hôpitaux et de rendre les jeunes médecins autonomes plus rapidement. Les manifestants réclament, eux, plus d'accompagnement.



Le FC Metz est passé à côté de l'exploit hier soir face au PSG, pour le match en retard de la 31ème journée de Ligue 1 à Saint-Symphorien. Menés 2-0 avant la mi-temps les Grenats sont revenus au score avant de prendre un but dans les dernières minutes de jeu. Score final : 3-2. Au classement, Metz est 15ème.



En handball, les dragonnes de Metz partent affronter Dijon ce soir dans le championnat de France LFH. Début du match à 20H30.