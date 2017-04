Battues de sangliers près de Nancy, la Lorraine fête Pâques : l'actu de ce vendredi 14 avril 2017

publié le 14/04/2017 à 09:58

Des battues de sangliers sont organisées à Nancy la semaine prochaine par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Une intervention a déjà eu lieu la nuit dernière. En cause : les détériorations causées par les bêtes dans le parc de Brabois et le sentier d'Ardeval. Les tirs silencieux pourraient tout de même provoquer quelques gênes.



En Lorraine, plusieurs activités et sorties s'offrent à vous pour ce long week-end de Pâques. Parmi eux : le Snowhall d’Amnévillepropose une chasse aux œufs dans la neige. Deux animations sont proposées dimanche et lundi de 10h30 à 12h. Tarif 5 euros.

De son côté, le parc Sainte-Croix de Moselle met en place de nombreuses activités pour les familles : biberon des agneaux, tonte des moutons, spectacle, atelier maquillage ou encore grand jeu de piste. Une traditionnelle grande chasse aux oeufs est organisée dimanche et lundi. Vous pourrez également découvrir les nouvelles stars du parc : les gibbons à favoris roux, ils viennent d'arriver.