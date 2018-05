Adrien Toma @ Pacha Club Lure

publié le 24/05/2018 à 16:00

Le DJ PARTY FUN - Adrien Toma sera en dj set au Pacha Club avec Fun Radio le 2 juin 2018 à Lure!



Vous l'attendiez avec impatience de retour sur le Territoire de Belfort, le voici comme promis! Le Dj Party Fun (l'émission Dance Electro de référence en France sur Fun Radio), ADRIEN TOMA arrive pour un show exclusif - Dj Set et show batterie prévu pendant cette soirée!

C'est sa toute première date en haute-Saône, et il compte bien vous faire bouger!



Gagnez vos entrées!

Tentez de gagner vos deux entrées!

1 - Likez la page FUN RADIO BELFORT

2 - Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!



Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez vos deux entrées pour aller voir Adrien Toma en live!

> Pour augmenter vos chances de gagner: Partagez la publication Facebook!

Informations pratiques

Ouverture des portes à 23H00

INFOS-RÉSERVATIONS: 06.72.67.25.65



88 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

70200 LURE





Prêt, feu... SMASH !

Les meilleurs soirées en Franche-Comté sont avec Fun Radio Belfort, 100FM!



(Fin de l'opération le vendredi 1 juin 2018.)