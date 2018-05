La Course Colorée de Belfort le 3 juin

publié le 17/05/2018 à 18:00

A venir sur Belfort, le retour de la célèbre Course Colorée, 3ème édition organisée par, et en faveur de l'association Action Contre La Faim.



On vous attend nombreux sur la course la plus colorée de l'année !

Venez courir en couleur le 3 juin Place Corbis pour la course la plus colorée! Un peu plus de 1 000 participants attendus sur un parcours dans tout le centre-ville de Belfort, avec au programme: du sport, de la couleur, mais surtout: du fun pour une bonne cause mondiale!

Et quelle chance, cette année, le jour J arrive en même temps que le soleil !



Le but de la course? De terminer le plus coloré possible!

Participez, ou venez encourager les coureurs: le 3 juin dès 10h – Place Corbis à Belfort.

Au programme :

- 10h : échauffement Zumba

- 10h30 : Départ

- 11h30 : Grand lancé final

- 12h00 : Fin de la course - En fin de course, assistez au lancé de couleurs, pour être colorés de la tête aux pieds avec de la poudre! (Fécule de maïs, non toxique, non allergène et qui ne tâche pas les vêtements)





Les inscriptions sont ouvertes :

Elles se font en ligne:- S'inscrire sur HELLO ASSO

Les infos sont ici : Facebook.com/CourseColoreeBelfort



Notez: L''ensemble du montant des inscriptions sera reversé à Action Contre la FAIM





LE PARCOURS :



En famille, entre amis, entre collègues... un parcours de seulement 1,2 km arrosé de pigments colorés au Centre-Ville de Belfort, départ Place Corbis, boucles de 1,2 km à volonté avec ravitaillement en eau à l’arrivée. Accessible à tous. La course sera maintenue en cas de mauvais temps.

A 5 reprises sur la boucle, les bénévoles lanceront sur les participants des poudres colorées respectueuses

de l’environnement.



La Course Colorée de Belfort

Merci aux organisateurs Action Contre La Faim Belfort, aux mécènes OMS Belfort et GE sans qui cette Course Colorée n'aurait pas lieu.



Un événement Action contre la faim, avec Fun Radio Belfort, le son dancefloor!