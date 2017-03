Nuit étudiante ce soir, ouverture d'un musée éphémère ASNL : l'actu de ce mercredi 29 mars 2017

publié le 29/03/2017 à 09:19

A l’occasion de la nuit étudiante, tous les musées et lieux culturels de nancy seront gratuits pour les étudiants et ouverts jusqu’à minuit. Au programme : meurtre à résoudre au Musée Lorrain, magie du cirque au Muséum Aquarium, ou encore soirée "Survivor" au Jardin Botanique.





Les festivités des 50 ans de l’AS Nancy Lorraine continuent. Pour l’occasion, le club lance dès aujourd'hui une exposition, une boutique et un musée éphémère au centre ville de Nancy. Une exposition spéciale de produits supporters sera lancée grâce aux trésors des supporters mais aussi du club. Toutes les infos sur le site de l'ASNL.



Un appel à la vigilance a été lancé par la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle. De faux gendarmes ou policiers se présentent à votre domicile depuis début février et trompent votre confiance en vous parlant de prévention contre les cambriolages. 7 enquêtes sont actuellement en cours à Custines, Champigneulles, Ville-en-Vermois ou bien encore Domgermain.





"Alternance dans le supérieur", c'est le nom du double forum de recrutements pour les formations en alternance organisé par l'université de Lorraine. Il a lieu cette après-midi à l'IUT de Metz sur l'Ile du Saulcy. Rendez-vous également le 5 avril à Nancy au conseil départemental. Plus d'infos sur le site de l'université de Lorraine.