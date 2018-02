Alerte pollution en Lorraine, la police de sécurité du quotidien dans la région : l'actu de ce vendredi 9 février 2018

publié le 09/02/2018 à 09:33

La région vit un nouvel épisode de pollution. Le seuil d'information a été atteint à Nancy, Metz ou encore Thionville. Le chauffage et les conditions météo favorisent en effet, la stagnation des particules fines dans l'atmosphère. L’usage des transports en commun est donc recommandé. Les personnes fragiles sont appelées à la plus grande vigilance.



La Lorraine aura sa police de sécurité du quotidien. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a présenté hier le dispositif. Objectif : avoir plus de moyens humains et matériels sur les territoires. La Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges vont bénéficier d'unités spécifiques dites "groupe de contacts". Ils seront déployés notamment à Nancy, Metz, Thionville, Briey et Neufchateau.

La galère pour les frontaliers qui se rendent au Luxembourg en train commence demain. La liaison Thionville- Luxembourg sera totalement fermée jusqu’au 18 février.Les Chemins de Fer Luxembourgeois poursuivent leur chantier de modernisation du réseau. Les abonnés TER auront accès aux TGV pendant les travaux entre Bettembourg et Luxembourg.