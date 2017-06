Un toit pour l'école d'archi à Nancy, Jonathan Rivierez prolonge au FC Metz : l'actu de ce jeudi 22 juin 2017

publié le 22/06/2017 à 09:12

L'épisode de pollution à l'ozone se poursuit aujourd'hui encore en Moselle. En cause : les températures élevées de ces derniers jours. La Préfecture a donc annoncé la baisse de la vitesse autorisée de 20km/h sur les axes autoroutiers. De 110 à 90km/h sur l'A31 et 110 au lieu de 130 sur l'A4. Des panneaux à limitation variable sont mis en place notamment entre Richemont et le Luxembourg.





L’école d’architecture retrouve un toit provisoire. Après l’effondrement d’un pan de mur rue Bastien Lepage, l’administration et les laboratoires de recherche ont été installés dans l’ancienne école d’art avenue Boffrand près du parc sainte Maris. Un prêt du président de la métropole du Grand Nancy valable pour un an.



Puçage et check up des louveteaux du parc Sainte-Croix. Les 5 bébés nés il y a 1 mois ont reçu leur carte d’identité. Elle est enregistrée dans le fichier national loups qui recense l’ensemble des loups en captivité en France. Leur sexage a également été effectué : il s’agit de 3 mâles et de 2 femelles.



Une nouvelle fresque à Longwy. L'artiste mosellan Youri Mantra l'a réalisé sur un mur du bloc Rameau à Longwy-bas. Il représente le visage d'une femme sur 27 mètres de haut.





Jonathan Rivierez prolonge au FC Metz. Le latéral droit s'est engagé jusqu'en 2019 soit deux ans supplémentaires. Il avait été recruté en 2014 lors de la remontée du FC Metz en Ligue 1.