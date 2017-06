Fête de la musique sous haute sécurité, pic de pollution en Moselle : l'actu de ce mercredi 21 juin 2017

publié le 21/06/2017 à 09:42

La fête de la musique aura lieu sous haute sécurité aujourd'hui en Lorraine. Près de 300 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir rien qu'en Meurthe-et-Moselle. Des périmètres de sécurité sans voiture ont été établi. A Nancy, le spectacle de son et lumières est annulé ce soir place Stanislas pour permettre le bon déroulement des festivités.





Pic de pollution à l'ozone dans le Grand Est. La Moselle a atteint le niveau d'information et de recommandation hier. La concentration dépasse 180 microgrammes de gaz par mètre cube d’air sur une heure. En cause : les activités humaines et surtout les conditions météo caniculaires de ces derniers jours.

Les époux Jacob remis en liberté hier. Ils avaient été mis en examen et écrouée la semaine dernière pour séquestration suivi de mort dans l'affaire Grégory jamais élucidée depuis 1984. La chambre de l'instruction a estimé que les charges étaient insuffisantes pour les maintenir en détention, elle les a placé sous contrôle judiciaire. Les deux époux ne retourneront pas chez eux dans les Vosges mais doivent être placés dans deux logements différents à des adresses tenues secrètes. Ils ont interdiction de s'exprimer dans les médias.