Bus écolos à Metz, appel au don de sperme à Nancy : l'actu de ce jeudi 13 avril 2017

publié le 13/04/2017 à 09:24

A Metz, les bus du Met changent et se modernisent. 11 véhicules ont été remplacés par Metz Métropole. Ils sont plus confortables, plus accessibles aux personnes à mobilité réduite et plus écolos : avec leur nouvelle génération de moteur, ils sont moins polluants. Plus de 3 millions d’euros ont été investis.





Le parc Sainte-Croix en Moselle poursuit son engagement écologique. Depuis un an, le parc animalier a réduit de moitié le nombre de déchets produits. Le nombre de déchets recyclés a donc été multiplié par 2 et la facture des ordures ménagères réduite. Les salariés, les visiteurs, la restauration ont été sensibilisés notamment au tri, au compost ou encore aux "éco-cups". Les hébergements insolites proposés au sein du parc ont tous été construits dans une logique de développement durable.



Un suspect a été interpellé après l'attaque à Dortmund. Les autorités ont arrêté un homme appartenant à la mouvance islamiste. Il est soupçonné d'avoir participé aux explosions qui ont touché le bus des joueurs de foot allemands. La police juge l'acte "très probablement" terroriste. Les mesures de sécurité ont été renforcées hier pour la rencontre contre Monaco qui s'est imposé 3 buts à 2.





Coup dur pour l’AS Nancy-Lorraine. Vincent Muratori, blessé samedi dernier contre rennes, a été opéré. Le latéral gauche souffre d’une désinsertion du biceps droit. Il ne devrait donc pas retrouver la compétition avant la fin de saison. Formé à Monaco, le footballeur de 29 ans est sous contrat avec Nancy jusqu’en juin 2019.