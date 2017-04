Les urgences de Thionville à Bel-Air, 2ème étoile "éco-propre" pour Metz : l'actu de ce mardi 4 avril 2017

publié le 04/04/2017 à 09:34

Les urgences de Thionville réintègrent l'hopital Bel Air. Les locaux ont été rénovés et repensés. Deux filières sont mises en place : la bleue dite "filière courte" et la verte, dédiée aux futurs hospitalisés. Objectif : réduire le temps de prise en charge d'une heure.





Metz décroche sa deuxième étoile "éco-propre". L’association des villes pour la propreté urbaine a récompensé la ville mosellane. Une valorisation pour ses plans d’action en matière de propreté des espaces publics. Le label valorise notamment l’amélioration des équipement, la médiation dans l’espace public ou encore la sensibilisation des publics. Metz avait reçu sa première étoile l’année dernière.



Les rencontres pour l’emploi sont organisées aujourd'hui près de Nancy. Les communes de Vandoeuvre-lès-Nancy et Villers-lès-Nancy se mobilisent aujourd’hui aux côté de Pôle emploi, la maison de l’emploi mission locale du Grand Nancy. Plus de 30 entreprises seront présentes au centre de gestion de la fonction publique territoriale ce matin pour recruter. Rendez-vous jusqu'à 12h.





Le nouveau billet de 50 euros sort aujourd’hui. Il est mis en circulation en France et dans les 18 autres pays de la zone euro. Ils incluent des dispositifs anti-contrefaçon renforcés. Les anciens billets restent utilisables, aucune date de retrait n’a pour le moment été programmée. Les coupures de 5, 10 et 20 euros ont déjà été modernisées ces dernières années.